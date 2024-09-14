Україна та ДРК обговорили підтримку суверенітету і Формулу миру
Київ • УНН
Максим Субх провів телефонну розмову з заступницею глави МЗС ДРК Бестін Казаді. Обговорили підтримку суверенітету України, продовольчу безпеку та участь ДРК у другому Саміті миру.
Максим Субх провів телефонну розмову із заступницею міністра закордонних справ ДРК Бестін Казаді. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
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Сьогодні спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх провів телефонну розмову з заступницею міністра закордонних справ Демократичної Республіки Конго (ДРК) Бестін Казаді, відповідальною за міжнародну співпрацю та франкофонію.
Під час бесіди Субх висловив вдячність за підтримку ДРК суверенітету та територіальної цілісності України в умовах збройної агресії терористичної країни. Він також поінформував конголезьку колегу про зусилля України щодо зміцнення контактів з африканськими країнами та заходи, які вживаються для забезпечення продовольчої безпеки, зокрема в Демократичній Республіці Конго.
Особливу увагу в розмові було приділено ініціативам України щодо консолідації міжнародної підтримки Формули миру, запропонованої Президентом Володимиром Зеленським. Субх запросив конголезьку сторону до участі у другому Саміті миру, який стане черговим кроком у просуванні українських мирних ініціатив на світовій арені.
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