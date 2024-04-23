Угроза баллистического оружия из Крыма вызвала воздушную тревогу в Украине

Крупные иностранные компании продолжают работать в рф, несмотря на вторжение в Украину

Несмотря на санкции, многие крупные иностранные компании, такие как Leroy Merlin, Philip Morris, PepsiCo, Auchan, Nestle, Alibaba, Unilever, Mondelez и Xiaomi, продолжают работать в рф, предоставляя ресурсы, которые могут помочь кремлю в военных действиях против Украины.