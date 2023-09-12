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Венгрия выступает за продление эмбарго на украинский агроэкспорт - министр сельского хозяйства страны

Венгрия выступает за продление эмбарго на украинский агроэкспорт - министр сельского хозяйства страны

Киев • УНН

 • 282481 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что запрет на импорт из Украины в соседние страны некоторых видов агропродукции должен быть продлен после 15 сентября, сообщает УНН со ссылкой на заявление министра, которое он сделал после встречи с румынским, словацким и болгарским профильными министрами.

По мнению венгерского министра, эмбарго должно быть продлено по крайней мере до конца года.

Цитата

“Чрезвычайные обстоятельства, которые оправдывают запрет ЕС на импорт, все еще существуют, поэтому мы намерены и в дальнейшем сохранять ограничения на импорт украинского зерна (...) Только объединившись, мы можем защитить интересы аграриев”, — отметил Надь, добавив, что “мы живем в чрезвычайное время, и нужно искать совместные решения вызовов”.

Он назвал решение 5 стран по ограничению экспорта — смелым и направленным на защиту собственных фермеров.

Надь подчеркнул, что Венгрия, как и Румыния, позволяет транзит украинских агротоваров по своей территории, ведь не хочет навредить Украине. Но в то же время, Венгрия хочет сохранить конкурентоспособность собственной отрасли сельского хозяйства.

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Напомним

15 сентября истекает срок введенного ранее эмбарго на транзит некоторых товаров украинского агросектора по территории 5 стран-соседей (Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния).

12 сентября глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша единолично продлит эмбарго в случае если его продление не примет Еврокомиссия. Об этом он сначала сообщил в соцсети Х, прикрепив к сообщению избирательный ролик правящей партии “Право и Справедливость” (парламентские выборы в РП назначены на 15 октября и вопрос защиты польского агропроизводителя разыгрывается многими политиками).

В этом ролике сам Маровецкий отмечает, что Польша приняла миллионы беженцев из Украины, но при этом правительство Польши будет стоять на страже интересов польских фермеров. Так же он отмечает, что именно непоколебимая позиция Польши позволила задержать экспорт украинского зерна на общий европейский рынок. И пока в Брюсселе размышляют продолжать ли эмбарго, Польша не допустит засилья украинской агропродукции на ее рынке.

Позже Маровецкий подтвердил такую позицию польских властей на выступлении перед членами правительства.

Кроме того, представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил Polsat News сообщил, что 12 сентября правительство страны примет распоряжение, в котором будет призывать Еврокомиссию продлить запрет на импорт в пять стран ЕС зерна из Украины.

Документ будет содержать предупреждение, что ввиду составляющей безопасности Польша оставляет за собой право продлить эмбарго на национальном уровне, если этого не сделает Еврокомиссия.

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Добавим

По прогнозам Минагрополитики, общий урожай зерновых и масличных культур в этом году может превысить прошлогодний на 5% и достичь 76,7 млн тонн.

В то же время, украинские аграрии, особенно после закрытия “зернового коридора”, столкнулись с осложнением экспорта продукции. Украине нужно экспортировать 5 млн тонн зерна в месяц. Однако, пока что “пути солидарности” ЕС позволяют экспортировать лишь до 4 млн тонн.

Ситуация также усложняется запретом экспорта (Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния) в 5 соседних стран, который действует до 15 сентября и может быть продлен.

Украинская зерновая ассоциация официально обратилась к исполнительному вице-президенту, комиссару по вопросам торговли Европейской комиссии Валдису Домбровскису по оптимизации альтернативных маршрутов экспорта зерна из Украины в европейские порты с последующей отгрузкой в третьи страны. Поскольку из-за срыва российской федерацией Черноморской зерновой инициативы Украина столкнулась с необходимостью дополнительно увеличить пропускную способность “путей солидарности” примерно на 1-1,5 млн тонн зерна в месяц.

Это можно сделать за счет экспорта зерна через порты стран Балтии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Италии и Словении. Сейчас эти маршруты мало задействованы из-за сложности и стоимости логистики по сравнению с другими маршрутами. Поэтому УЗА предложила ввести “зеленые коридоры” для украинской сельскохозяйственной продукции в упомянутые порты.

Для реализации этого проекта санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль предлагается проводить уже на территории страны назначения. Также Ассоциация предлагает для европейских перевозчиков ввести субсидии, чтобы компенсировать дополнительные расходы на транзитные перевозки. Кроме того, для портов предлагается ввести частичную компенсацию так называемых “портовых расходов на украинское зерно”.

Сейчас в ЕС обсуждается возможность компенсации украинским аграриям логистических расходов в сумме 30 евро за тонну.

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