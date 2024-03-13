Удар рф по Волчанску: предварительно, один человек пострадал

В результате вражеского удара по Волчанску, по предварительной информации, один человек пострадал, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

Днем россияне нанесли авиаудар по центру города Волчанска. По данным МВД, зафиксированы разрушения жилых домов и магазина. Также повреждены рядом расположенные пяти- и двухэтажные здания, торговые объекты. В жилом доме произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Сотрудники ГСЧС и Нацполиции провели обследование разрушенных и поврежденных зданий. По предварительной информации, один человек пострадал.

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