Оккупанты повредили двухэтажный дом в Волчанске, под завалами могут быть люди

Российские оккупанты обстреляли Волчанск на Харьковщине. Поврежден двухэтажный дом. Под завалами могут находиться люди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Харьковской области.

Около 15:00 в полицию поступило сообщение об обстреле города Волчанск. По предварительным данным, удар был нанесен управляемой авиабомбой. Поврежден двухэтажный дом. Под завалами могут находиться люди - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехали следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

"По факту нарушения законов и обычаев войны следователями открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны - ред.)", - говорится в сообщении.

Дополнение

На Харьковщине враг обстрелами повредил ветлечебницу и ангары, ночью обстрелял Волчанск.