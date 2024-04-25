Удар рф по Балаклее: количество пострадавших возросло до 8

Оккупант ударил ракетой по железнодорожному вокзалу в Балаклее, когда там находился поезд "Харьков - Изюм". Известно, что количество пострадавших возросло до восьми, передает УНН.

Детали

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупант ударил ракетой по железнодорожному вокзалу Балаклеи, когда пострадавшие находились в пассажирских вагонах электропоезда "Харьков - Изюм".

"Трое женщин в возрасте 37,47, 60 и четверо мужчин 39, 49, 49 и 62 лет получили взрывные травмы различной степени в результате российского обстрела. Им оказывается помощь в медицинском учреждении", - сообщил Синегубов и добавил, что тип ракеты и другие детали обстрела пока устанавливаются.

Добавим

Впоследствии в МВД сообщили, что количество пострадавших в результате вражеского удара по Балаклее возросло до 8.