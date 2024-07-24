В Харькове в результате удара КАБом по частному жилому дому пострадали два человека, возник пожар, сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Двое пострадавших в результате удара по частному жилому дому. Пожар. На месте работают все соответствующие службы - написал Терехов в Telegram.

Ранее Терехов сообщал, что армия рф ударила КАБорм по почти центральной части Харькова, в район жилой застройки.

Дополнение

Эксперты КНИИСЭ ранее рассказали, почему враг начал для атак по Украине чаще использовать управляемые авиационные бомбы.

"Ракеты и "шахеды" - это относительно лимитированное и более материально затратное для врага оружие. Его запасы они системно пытаются пополнять различными путями, однако в целом речь идет о производстве с нуля. В то же время, у россиян на складах накопились десятки тысяч авиационных бомб, которыми можно снаряжать самолеты прифронтовой авиации", - отметили эксперты.

Специалисты КНИИСЭ уточнили, что современные управляемые авиационные бомбы дороги в производстве и применении, поэтому россияне минимально модернизируют и используют обычные авиационные бомбы.