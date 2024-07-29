Спутники зафиксировали последствия ракетной атаки ВСУ по аэродрому "Саки" в аннексированном Крыму. Снимки обнародовал проект расследования "Схемы", передает УНН.

Детали

На кадрах от 28 июля видно, что на одной из частей аэродрома, где базировались самолеты Су-30, появились темные пятна, которые могут свидетельствовать о пожаре и взрывах.

Впрочем, на сегодня расширение спутникового снимка не позволяет полностью оценить последствия этой атаки.

Дополнение

26 июля Генштаб ВСУ сообщил, что подразделения ракетных войск во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках единого замысла нанесли удар по аэродрому "Саки". Позже ряд телеграм-каналов заявили о поражении двух Су-30СМ. Российские власти информацию не комментировали.

Напомним

OSINT-аналитика CyberBoroshno выяснил, что Силы обороны уничтожили российский истребитель Су-30СМ во время последней атаки на военный аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму