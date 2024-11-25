Учения в столице Ливана отменены до конца декабря из-за израильских авиаударов
Киев • УНН
Министерство образования Ливана приостанавливает обучение во всех заведениях Бейрута до конца декабря из-за ситуации с безопасностью. Решение принято из-за постоянных израильских авиаударов, которые привели к многочисленным жертвам.
Обучение в школах, техникумах и частных колледжах Бейрута отменено до конца декабря из-за ситуации с безопасностью. Об этом сообщает Министерство образования Ливана, передает УНН.
Детали
Это решение было принято из-за беспокойства безопасностью в результате постоянных израильских авиаударов, которые продолжаются уже несколько месяцев.
Министерство здравоохранения Ливана заявило, что с октября прошлого года в результате нападений со стороны Израиля на территорию Ливана погибло более 3700 человек, а более 15 600 получили ранения. За последние сутки количество жертв снова возросло, в частности, более 80 человек погибли.
В связи с эскалацией конфликта, правительство Ливана приняло решение приостановить образовательный процесс в школах и учебных заведениях до конца года, чтобы обезопасить учеников и студентов от возможных угроз.
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