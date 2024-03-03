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Ученые обнаружили новый вид амазонской анаконды - самой большой змеи в мире

Ученые обнаружили новый вид амазонской анаконды - самой большой змеи в мире

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 07:05  •  52072 просмотра

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Исследователи открыли новый вид амазонской анаконды в Эквадоре, который отделился от своего ближайшего родственника 10 миллионов лет назад, но до сих пор выглядит почти идентично.

Исследователи в Амазонке обнаружили крупнейший в мире вид змей - огромную зеленую анаконду - в тропических лесах Эквадора, которая отделилась от своих ближайших родственников 10 миллионов лет назад, хотя до сих пор выглядит почти идентично. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Считалось, что в дикой природе есть только один вид зеленой анаконды, Eunectes murinus, но научный журнал Diversity в этом месяце показал, что новая "северная зеленая анаконда" принадлежит к другому, новому виду, Eunectes akiyama.

Фрай, австралийский профессор биологии в Университете Квинсленда, который в течение почти 20 лет исследовал виды анаконд, найденных в Южной Америке, сказал Reuters, что открытие позволяет им показать, что два вида отделились друг от друга почти 10 миллионов лет назад.

Но действительно удивительным было то, что, несмотря на эту генетическую разницу и длительный период расхождения, эти два животных абсолютно идентичны

сказал он.

Хотя визуально зеленые анаконды очень похожи, генетическая разница составляет 5,5%, что удивило ученых.

Это невероятное количество генетических различий, особенно если поместить это в контекст, что мы лишь на 2% отличаемся от шимпанзе

сказал Фрай.

Анаконды являются невероятно полезными источниками информации для экологического здоровья региона и потенциального влияния на здоровье людей разливов нефти в регионе, сказал Фрай.

Некоторые змей, которых они исследовали в некоторых частях Эквадора, были сильно загрязнены разливами нефти, а анаконды и рыбы арапаимы накапливают большое количество нефтехимических металлов, добавил он.

Это означает, что если рыба арапайма накапливает эти металлы, вытекающие из нефти, беременным женщинам следует избегать их, так же как женщины избегают лосося, тунца из-за страха метилртути

сказал он.

В США на женщину с неба упала змея, а затем атаковал ястреб9 августа 2023, 21:31 • 424599 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
reutersReuters
pivdenna-amerykaЮжная Америка
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Науковці виявили новий вид амазонської анаконди - найбільшої змії у світі
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Ученые обнаружили новый вид амазонской анаконды - самой большой змеи в мире

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