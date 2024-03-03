Науковці виявили новий вид амазонської анаконди - найбільшої змії у світі

Дослідники в Амазонці виявили найбільший у світі вид змій – величезну зелену анаконду – в тропічних лісах Еквадору, яка відокремилася від своїх найближчих родичів 10 мільйонів років тому, хоча й досі виглядає майже ідентично. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Вважалося, що в дикій природі є лише один вид зеленої анаконди, Eunectes murinus, але науковий журнал Diversity цього місяця показав, що нова "північна зелена анаконда" належить до іншого, нового виду, Eunectes akiyama.

Фрай, австралійський професор біології в Університеті Квінсленда, який протягом майже 20 років досліджував види анаконд, знайдених у Південній Америці, сказав Reuters, що відкриття дозволяє їм показати, що два види відокремилися один від одного майже 10 мільйонів років тому.

Але справді дивовижним було те, що, незважаючи на цю генетичну різницю та тривалий період розбіжності, ці дві тварини абсолютно ідентичні

Хоча візуально зелені анаконди дуже схожі, генетична різниця становить 5,5%, що здивувало вчених.

Це неймовірна кількість генетичних відмінностей, особливо якщо помістити це в контекст, що ми лише на 2% відрізняємося від шимпанзе

Анаконди є неймовірно корисними джерелами інформації для екологічного здоров’я регіону та потенційного впливу на здоров’я людей розливів нафти в регіоні, сказав Фрай.

Деякі змій, яких вони досліджували в деяких частинах Еквадору, були сильно забруднені розливами нафти, а анаконди та риби арапаїми накопичують велику кількість нафтохімічних металів, додав він.

Це означає, що якщо риба арапайма накопичує ці метали, що витікають з нафти, вагітним жінкам слід уникати їх, так само як жінки уникають лосося, тунця через страх метилртуті