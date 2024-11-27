Участие войск КНДР в войне угрожает не только Украине: заявление Энтони Блинкена

ukenru
Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 58850 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 101018 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 110803 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 126220 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 108125 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 122302 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Эксклюзив
Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
 • 122701 просмотра

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
 • 120952 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Эксклюзив
Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
 • 122901 просмотра

Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря

Эксклюзив
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
 • 174878 просмотра

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Снижение температуры и повышенная влажность: нардеп о выводах комиссии по нештатному срабатыванию 120-мм мин

Снижение температуры и повышенная влажность: нардеп о выводах комиссии по нештатному срабатыванию 120-мм мин

 • 28313 просмотра
Еще один день с отключениями: завтра в Украине будет действовать только одна очередь

Еще один день с отключениями: завтра в Украине будет действовать только одна очередь

 • 31993 просмотра
Уменьшение предельного возраста службы в армии: нардеп оценил, рассмотрят ли законопроект

Уменьшение предельного возраста службы в армии: нардеп оценил, рассмотрят ли законопроект

 • 36306 просмотра
Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

 • 54652 просмотра
Как защититься от цифрового насилия в интернете: украинцам дали ряд советов

Как защититься от цифрового насилия в интернете: украинцам дали ряд советов

 • 19007 просмотра
публикации
Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

 • 113821 просмотра
"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

 • 126220 просмотра
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 132679 просмотра
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
Эксклюзив

 • 174878 просмотра
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 236880 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

 • 54652 просмотра
"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

 • 85702 просмотра
Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

 • 110803 просмотра
"Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

"Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

 • 97143 просмотра
Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

 • 93922 просмотра
Актуальное
Участие войск КНДР в войне угрожает не только Украине: заявление Энтони Блинкена

Участие войск КНДР в войне угрожает не только Украине: заявление Энтони Блинкена

Киев  •  УНН

 • 2155 просмотра

Read in English

Госсекретарь США Блинкен заявил о серьезном беспокойстве G7 по привлечению войск КНДР к войне в Украине. США также наблюдают за возможным усилением ракетного и ядерного потенциала КНДР со стороны рф.

Привлечение войск КНДР к войне против Украины вызывает серьезное беспокойство у всех членов G7. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкин, передает УНН.

Детали

Во время пресс-конференции в Италии государственный секретарь США Энтони Бленкен сообщил, что увеличение помощи Украине осуществляется и для укрепления ее обороны на востоке, и в качестве реагирования на появление северокорейских войск. по словам Блинкена, это имеет влияние не только на Украину, но и безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

Отношения между рф и Северной Кореей - это улица с двусторонним движением. Мы видим, что Северная Корея сейчас делает для России в Украине, вводя войска, но мы также внимательно смотрим на то, что Россия делает и может делать для Северной Кореи, в том числе потенциально усиливая ее ракетный и ядерный потенциал

- заявил Энтони Блинкен.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что Госдеп США выразил обеспокоенность расширением отношений в сфере безопасности между Северной Кореей и Россией. Вашингтон предупреждал, что это может дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.

США обеспокоены усилением военного сотрудничества России и КНДР - Госдеп17 сент. 2024, 10:25 • 12252 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаНовости Мира
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
severnaya-koreyaСеверная Корея
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
ukrainaУкраина