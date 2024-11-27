Участие войск КНДР в войне угрожает не только Украине: заявление Энтони Блинкена

Привлечение войск КНДР к войне против Украины вызывает серьезное беспокойство у всех членов G7. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкин, передает УНН.

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Во время пресс-конференции в Италии государственный секретарь США Энтони Бленкен сообщил, что увеличение помощи Украине осуществляется и для укрепления ее обороны на востоке, и в качестве реагирования на появление северокорейских войск. по словам Блинкена, это имеет влияние не только на Украину, но и безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

Отношения между рф и Северной Кореей - это улица с двусторонним движением. Мы видим, что Северная Корея сейчас делает для России в Украине, вводя войска, но мы также внимательно смотрим на то, что Россия делает и может делать для Северной Кореи, в том числе потенциально усиливая ее ракетный и ядерный потенциал - заявил Энтони Блинкен.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что Госдеп США выразил обеспокоенность расширением отношений в сфере безопасности между Северной Кореей и Россией. Вашингтон предупреждал, что это может дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.

США обеспокоены усилением военного сотрудничества России и КНДР - Госдеп