Участие войск КНДР в войне угрожает не только Украине: заявление Энтони Блинкена
Киев • УНН
Госсекретарь США Блинкен заявил о серьезном беспокойстве G7 по привлечению войск КНДР к войне в Украине. США также наблюдают за возможным усилением ракетного и ядерного потенциала КНДР со стороны рф.
Привлечение войск КНДР к войне против Украины вызывает серьезное беспокойство у всех членов G7. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкин, передает УНН.
Детали
Во время пресс-конференции в Италии государственный секретарь США Энтони Бленкен сообщил, что увеличение помощи Украине осуществляется и для укрепления ее обороны на востоке, и в качестве реагирования на появление северокорейских войск. по словам Блинкена, это имеет влияние не только на Украину, но и безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона.
Отношения между рф и Северной Кореей - это улица с двусторонним движением. Мы видим, что Северная Корея сейчас делает для России в Украине, вводя войска, но мы также внимательно смотрим на то, что Россия делает и может делать для Северной Кореи, в том числе потенциально усиливая ее ракетный и ядерный потенциал
Напомним
Ранее УНН сообщало, что Госдеп США выразил обеспокоенность расширением отношений в сфере безопасности между Северной Кореей и Россией. Вашингтон предупреждал, что это может дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.
США обеспокоены усилением военного сотрудничества России и КНДР - Госдеп17 сент. 2024, 10:25 • 12252 просмотра