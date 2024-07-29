В суд передали дело в отношении бывшего директора управления капитального строительства ЧАО "АК „Киевводоканал" по факту служебной халатности при проведении строительных работ по реконструкции водопроводных сетей в одном из районов столицы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что в 2021 году между ЧАО "АК „Киевводоканал" и подрядной организацией заключены договоры на проведение строительных работ по реконструкции водопроводных сетей. Как выяснилось, подрядчик необоснованно завысил стоимость материалов и работ.

В прокуратуре подчеркнули, что в то же время, обвиняемый, который тогда занимал должность директора управления капитального строительства ЧАО "АК „Киевводоканал", не проверив цены на строительный материал на рынке и объемы выполненных работ, подписал акты приема-передачи выполненных работ, в которые были внесены завышенные сведения о стоимости выполненных строительных работ и закупленных материалов.

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По результатам проведенных товароведческих экспертиз установлено нанесение ущерба бюджету на более 3,3 млн гривен.

Прокурорами Оболонской окружной прокуратуры города Киева в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего директора управления капитального строительства ЧАО "АК „Киевводоканал" по факту служебной халатности при проведении строительных работ по реконструкции водопроводных сетей в Оболонском районе г. Киева (ч. 2 ст. 367 УК Украины) - заявили в Киевской городской прокуратуре.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штраф от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним

Шевченковский суд Киева отпустил под личное обязательство подозреваемого в незаконном сносе усадьбы Зеленских. Мера пресечения будет действовать до 23 сентября, подозреваемый должен сдать паспорта и не общаться со свидетелями.