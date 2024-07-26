Галицкий райсуд Львова продолжил заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко, передает корреспондент УНН.

Указанные обстоятельства, которые дают основания для обоснованных подозрений Зинченко подтверждаются среди прочего, в частности, протоколами осмотра видеозаписей и самими видеозаписями согласно которым установлен полный маршрут передвижения подозреваемого, что является основанием подозревать, что именно он 19 июля совершил выстрел в Фарион - сказал прокурор.

Прокуратура настаивает на применении к 18-летнему подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Дополнение

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержи в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Правоохранители проверяют подозреваемого в убийстве Ирины Фарион на причастность к неонацистскому движению, центр которого находится в россии.