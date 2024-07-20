Киев • УНН
Правоохранители проводят комплекс мероприятий для задержания злоумышленника, который застрелил профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводят комплекс мероприятий по задержанию злоумышленника, который застрелил профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Правоохранители опрашивают очевидцев, проверяют информацию, изучают видео с камер наблюдения и осуществляют другие мероприятия для установления личности злоумышленника, его местонахождение. Об этом рассказала пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.
По состоянию на сегодня полицейские совместно с сотрудниками СБУ проводят комплекс мероприятий. Опрашивают очевидцев, проверяют информацию, изучают видео с камер наблюдения и осуществляют другие мероприятия для установления личности злоумышленника, его местонахождение. Соседи рассказывают о подозрительном мужчине, который несколько недель находился возле дома Ирины Фарион. Сейчас эта информация проверяется, правоохранители устанавливают его личность
Она добавила, что было начато уголовное производство по ч. 1 статьи 115 УК Украины - умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Сейчас продолжается специальная полицейская операция. Правоохранители принимают все меры для задержания злоумышленника
Отвечая на вопрос о ситуации с безопасностью во Львове, она ответила, что в городе спокойно и безопасно.
Напомним
Неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.
Ирина Фарион умерла в больнице. Полиция проводит специальную операцию для задержания неизвестного нападавшего.
Полиция имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают "российский след" в преступлении.