Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводят комплекс мероприятий по задержанию злоумышленника, который застрелил профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Правоохранители опрашивают очевидцев, проверяют информацию, изучают видео с камер наблюдения и осуществляют другие мероприятия для установления личности злоумышленника, его местонахождение. Об этом рассказала пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

По состоянию на сегодня полицейские совместно с сотрудниками СБУ проводят комплекс мероприятий. Опрашивают очевидцев, проверяют информацию, изучают видео с камер наблюдения и осуществляют другие мероприятия для установления личности злоумышленника, его местонахождение. Соседи рассказывают о подозрительном мужчине, который несколько недель находился возле дома Ирины Фарион. Сейчас эта информация проверяется, правоохранители устанавливают его личность - сказала Добровольская.

Она добавила, что было начато уголовное производство по ч. 1 статьи 115 УК Украины - умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Сейчас продолжается специальная полицейская операция. Правоохранители принимают все меры для задержания злоумышленника - добавила Добровольская.

Отвечая на вопрос о ситуации с безопасностью во Львове, она ответила, что в городе спокойно и безопасно.

Напомним

Неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

Ирина Фарион умерла в больнице. Полиция проводит специальную операцию для задержания неизвестного нападавшего.

Полиция имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают "российский след" в преступлении.