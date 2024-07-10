Убийство 9-летней украинской девочки в Германии: Чехия передала подозреваемого немецким правоохранителям
Киев • УНН
36-летний гражданин Молдовы, подозреваемый в убийстве 9-летней украинской девочки Валерии в Германии, был передан чешскими правоохранителями немецким властям и сейчас находится под стражей в исправительной колонии в Саксонии.
Чешские правоохранители передали немецким коллегам36-летнего гражданина Молдовы, которого подозревают в убийстве 9-летней украинки Валерии в Германии. Об этом сообщила полиция Саксонии, передает УНН.
Детали
Обвиняемый, который 10 июля предстал перед следственным судьей окружного суда города Хемниц, не комментировал обвинения. Судья оставил в силе выданный ордер на арест.
Сейчас обвиняемый находится под стражей в саксонской исправительной колонии.
Контекст
В среду, 12 июня, правоохранители подтвердили, что тело, найденное 11 июня в лесу недалеко от немецкого Дебельна, принадлежит пропавшей девятилетней девочке из Украины.
Последний раз девочку видели 3 июня по дороге в школу в Дебельне. Но она так и не доехала до места. В течение восьми дней сто полицейских и десятки добровольцев искали девочку. Валерия, уроженка Украины, жила в Германии с матерью с 2022 года.
Впоследствии, 14 июня, в Праге был задержан человек, подозреваемый в убийстве 9-летней украинки Валерии, которое произошло в Германии. Им оказался 36-летний гражданин Молдовы, который был партнером матери умершей девочки.
Расследование убийства 9-летней украинской девочки в Германии: один из подозреваемых предоставил алиби13 июня 2024, 14:00 • 21810 просмотров