Убийство 9-летней украинской девочки в Германии: Чехия передала подозреваемого немецким правоохранителям

Чешские правоохранители передали немецким коллегам36-летнего гражданина Молдовы, которого подозревают в убийстве 9-летней украинки Валерии в Германии. Об этом сообщила полиция Саксонии, передает УНН.

Детали

Обвиняемый, который 10 июля предстал перед следственным судьей окружного суда города Хемниц, не комментировал обвинения. Судья оставил в силе выданный ордер на арест.

Сейчас обвиняемый находится под стражей в саксонской исправительной колонии.

Контекст

В среду, 12 июня, правоохранители подтвердили, что тело, найденное 11 июня в лесу недалеко от немецкого Дебельна, принадлежит пропавшей девятилетней девочке из Украины.

Последний раз девочку видели 3 июня по дороге в школу в Дебельне. Но она так и не доехала до места. В течение восьми дней сто полицейских и десятки добровольцев искали девочку. Валерия, уроженка Украины, жила в Германии с матерью с 2022 года.

Впоследствии, 14 июня, в Праге был задержан человек, подозреваемый в убийстве 9-летней украинки Валерии, которое произошло в Германии. Им оказался 36-летний гражданин Молдовы, который был партнером матери умершей девочки.

Расследование убийства 9-летней украинской девочки в Германии: один из подозреваемых предоставил алиби