Uber оштрафовали на 290 млн евро за передачу персональных данных

Компания Uber оштрафована на 290 млн евро за передачу персональных данных европейских водителей на серверы в США в нарушение правил ЕС, сообщил в понедельник голландский регулятор по защите данных, пишет BBC, передает УНН.

Детали

Голландское управление по защите данных (DPA) заявило, что передача данных была "серьезным нарушением" регламента ЕС по защите данных, поскольку не обеспечила надлежащей защиты информации о водителях.

По данным управления, в течение двух лет в штаб-квартиру компании в США передавалась информация, включая удостоверения личности, лицензии на такси и данные о местонахождении.

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В Uber назвали штраф необоснованным" и заявили, что будут обжаловать его.

"Это ошибочное решение и чрезвычайный штраф совершенно неоправданны", - говорится в заявлении.

Кака сообщается, расследование проти Uber начали после того, как более 170 французских водителей пожаловались во французскую правозащитную группу, которая затем подала жалобу во французский орган по защите данных.

В прошлом году ирландские регуляторы оштрафовали TikTok на 345 млн евро (296 млн фунтов стерлингов) за нарушение неприкосновенности частной жизни детей в соответствии с правилами регламента ЕС по защите данных.

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