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Uber оштрафували на 290 млн євро за передачу персональних даних

Uber оштрафували на 290 млн євро за передачу персональних даних

Київ • УНН

 • 11823 перегляди

Голландський регулятор оштрафував Uber на 290 млн євро за передачу персональних даних європейських водіїв у США. Компанія назвала штраф «необґрунтованим» і планує його оскаржити.

Компанію Uber оштрафовано на 290 млн євро за передання персональних даних європейських водіїв на сервери в США в порушення правил ЄС, повідомив у понеділок голландський регулятор із захисту даних, пише BBC, передає УНН.

Деталі

Голландське управління із захисту даних (DPA) заявило, що передача даних була «серйозним порушенням» регламенту ЄС щодо захисту даних, оскільки не забезпечила належного захисту інформації про водіїв.

За даними управління, протягом двох років до штаб-квартири компанії у США передавали інформацію, включно з посвідченнями особи, ліцензіями на таксі та даними про місцезнаходження.

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В Uber назвали штраф «необґрунтованим» і заявили, що оскаржуватимуть його.

«Це помилкове рішення і надзвичайний штраф абсолютно невиправдані», - йдеться в заяві.

Як повідомляється, розслідування проти Uber почали після того, як понад 170 французьких водіїв поскаржилися у французьку правозахисну групу, яка потім подала скаргу до французького органу із захисту даних.

Минулого року ірландські регулятори оштрафували TikTok на 345 млн євро (296 млн фунтів стерлінгів) за порушення недоторканності приватного життя дітей відповідно до правил регламенту ЄС щодо захисту даних.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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