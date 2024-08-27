Uber оштрафували на 290 млн євро за передачу персональних даних
Київ • УНН
Голландський регулятор оштрафував Uber на 290 млн євро за передачу персональних даних європейських водіїв у США. Компанія назвала штраф «необґрунтованим» і планує його оскаржити.
Компанію Uber оштрафовано на 290 млн євро за передання персональних даних європейських водіїв на сервери в США в порушення правил ЄС, повідомив у понеділок голландський регулятор із захисту даних, пише BBC, передає УНН.
Деталі
Голландське управління із захисту даних (DPA) заявило, що передача даних була «серйозним порушенням» регламенту ЄС щодо захисту даних, оскільки не забезпечила належного захисту інформації про водіїв.
За даними управління, протягом двох років до штаб-квартири компанії у США передавали інформацію, включно з посвідченнями особи, ліцензіями на таксі та даними про місцезнаходження.
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В Uber назвали штраф «необґрунтованим» і заявили, що оскаржуватимуть його.
«Це помилкове рішення і надзвичайний штраф абсолютно невиправдані», - йдеться в заяві.
Як повідомляється, розслідування проти Uber почали після того, як понад 170 французьких водіїв поскаржилися у французьку правозахисну групу, яка потім подала скаргу до французького органу із захисту даних.
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