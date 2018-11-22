В зоне ООС погиб начальник разведки батальона ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В зоне проведения операции Объединенных сил, в Крымском Луганской области, погиб майор Вооруженных сил Украины, начальник разведки 8-го отдельного горно-штурмового батальона. Об этом на в Facebook сообщил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает УНН.
"В зоне боевых действий погиб еще один франковчанин – майор Виталий Кузнецов... Начальник разведки 8-го отдельного горно-штурмового батальона, он умер в Крымском (Луганская область), защищая всех нас", – написал Марцинкив.
У погибшего остались жена и два маленьких сына.
Напомним, за прошедшие сутки, 21 ноября, боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В результате обстрелов один из военнослужащих ВСУ получил легкое ранение.
Как сообщал УНН, на Ровенском военном полигоне произошел взрыв, в результате которого ранения получил 19-летний военнослужащий-контрактник. Взрыв на полигоне произошел из-за разрыва артиллерийского снаряда вблизи подразделения.