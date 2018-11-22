У зоні ООС загинув начальник розвідки батальйону ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У зоні проведення операції Об’єднаних сил, у Кримському Луганської області, загинув майор Збройних сил України, начальник розвідки 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Про це на у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає УНН.
"В зоні бойових дій загинув ще один франківець – майор Віталій Кузнєцов... Начальник розвідки 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, він помер у Кримському (Луганська область), захищаючи всіх нас", – написав Марцінків.
У загиблого залишилися дружина та два маленьких сини.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 21 листопада, бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. У результаті обстрілів один з військовослужбовців ЗСУ зазнав легкого поранення.
Як повідомляв УНН, на Рівненському військовому полігоні стався вибух, внаслідок якого поранення отримав 19-річний військовослужбовець-контрактник. Вибух на полігоні стався через розрив артилерійського снаряду поблизу підрозділу.