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У зоні ООС загинув начальник розвідки батальйону ЗСУ

У зоні ООС загинув начальник розвідки батальйону ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У зоні проведення операції Об’єднаних сил, у Кримському Луганської області, загинув майор Збройних сил України, начальник розвідки 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Про це на у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає УНН.

"В зоні бойових дій загинув ще один франківець – майор Віталій Кузнєцов... Начальник розвідки 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, він помер у Кримському (Луганська область), захищаючи всіх нас", – написав Марцінків.

У загиблого залишилися дружина та два маленьких сини.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 21 листопада, бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. У результаті обстрілів один з військовослужбовців ЗСУ зазнав легкого поранення.

Як повідомляв УНН, на Рівненському військовому полігоні стався вибух, внаслідок якого поранення отримав 19-річний військовослужбовець-контрактник. Вибух на полігоні стався через розрив артилерійського снаряду поблизу підрозділу.

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