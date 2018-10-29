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В заседании о госизмене Януковича объявили перерыв до 15:00

В заседании о госизмене Януковича объявили перерыв до 15:00

Киев  •  УНН

 • 7713 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича в 15:00, передает корреспондент УНН.

В частности, во время заседания адвокат экс-президента Александр Байдык попросил судей дать ему время до 15:00, для того, чтобы присутствовать на другом судебном заседании, в качестве защитника.

"Суд никуда не спешит и (выступает - ред.) только за то, чтобы защитник Байдык качественно закончил свое выступление в судебных прениях. Поэтому перерыв до 15:00", - заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

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Сегодня утром суд продолжил заслушивать выступление адвоката Януковича Александра Байдыка в дебатах.

Напомним, адвокат обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский 26 октября завершил свое выступление в судебных прениях в Оболонском районном суде города Киева.

Стоит отметить, что выступление в прениях адвоката Горошинского заняло почти 50 часов общего количества.

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Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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