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В Запорожье военнослужащий пытался изнасиловать двух женщин - полиция

Киев • УНН

 • 16522 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В Запорожье полицейские задержали военнослужащего, который на протяжении нескольких часов пытался изнасиловать двух женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Запорожской области.

В Запорожье военнослужащий пытался изнасиловать двух женщин - полиция

“По улице Привокзальной, неподалеку „Детской железной дороги“ на женщину напал неизвестный мужчина. На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник напал на женщину, схватил ее и, угрожая физической расправой, начал тянуть в кусты. Его испугал прохожий и он бежал в сторону Южного микрорайона. Потерпевшая дала правоохранителям приметы нападавшего”, — говорится в сообщении.

На место вызова сразу были направлены наряды патрульной полиции, сотрудники сектора криминальной полиции и сектора превенции Коммунарского отделение полиции.

А около 9:45 в службу “102” поступило аналогичное обращение от женщины 1967 года.

Полицейскими установлено, что мужчина, похожий по приметам, у лесополосы возле одного из домов по улице Водограйной напал на потерпевшую и, угрожая физической расправой, пытался изнасиловать. В это время мимо места преступления проходил гражданин, испугал нападающего и последний убежал.

Полицейские во время отработки района возле одного из домов по проспекту 40-летия Победы обнаружили гражданина похожего по приметам. Злоумышленником оказался военнослужащий 1994 года рождения. Под процессуальным руководством военной прокуратуры, мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данным фактам возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст.15 (покушение на преступление), ч.1 ст.152 (изнасилование) и ч. 2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.152 Уголовного кодекса Украина. Строжайшая санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Запорожской области мужчина изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы.

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