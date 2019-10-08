У Запоріжжі військовослужбовець намагався зґвалтувати двох жінок - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Запоріжжі поліцейські затримали військовослужбовця, який впродовж кількох годин намагався зґвалтувати двох жінок. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Запорізькій області.
“По вулиці Привокзальній, неподалік „Дитячої залізниці“ на жінку напав невідомий чоловік. На місці події поліцейські встановили, що зловмисник напав на жінку, схопив її та, погрожуючи фізичною розправою, почав тягнути у кущі. Його злякав перехожий та він втік у бік Південного мікрорайону. Потерпіла надала правоохоронцям прикмети нападника”, — сказано в повідомленні.
На місце виклику одразу були скеровані наряди патрульної поліції, співробітники сектору кримінальної поліції та сектору превенції Комунарського відділення поліції.
А близько 09:45 до служби “102” надійшло аналогічне звернення від жінки 1967 року народження.
Поліцейськими встановлено, що чоловік, схожий за прикметами, біля лісосмуги неподалік одного з будинків по вулиці Водограйній напав на потерпілу та, погрожуючи фізичною розправою, намагався зґвалтувати. В цей час повз місця злочину проходив громадянин, який злякав нападника й останній втік.
Поліцейські під час відпрацювання району біля одного з будинків по проспекту 40-річчя Перемоги виявили громадянина схожого за прикметами. Зловмисником виявився військовослужбовець 1994 року народження. Під процесуальним керівництвом військової прокуратури, чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даними фактами відкриті кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.15 (замах на злочин), ч.1 ст.152 (зґвалтування) та ч. 2 ст.15 (замах на злочин), ч.2 ст.152 Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Запорізькій області чоловік зґвалтував малолітню дочку своєї співмешканки.