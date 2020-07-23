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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102928 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112255 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116747 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 141843 просмотра

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4 марта, 10:59 • 104332 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102849 просмотра

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4 марта, 08:59 • 105111 просмотра

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В ЕС призвали Армению и Азербайджан к миру

В ЕС призвали Армению и Азербайджан к миру

Киев  •  УНН

 • 14637 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель 22 июля провел трехсторонние телефонные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана для снижения напряженности на фоне вспышки насилия на границе этих стран, пишет “Радио Свобода”, передает УНН.

Беседа высокого представителя ЕС по иностранным делам с министром иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и министром иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамовым стала первой прямой дипломатией со стороны ЕС, которая объединила противостоящие страны.

Боррель призвал обе стороны взять на себя обязательства прекратить огонь и принять немедленные меры для облегчения ситуации.

Главный дипломат ЕС "призвал обе стороны прекратить вооруженную конфронтацию и воздерживаться от действий и риторики, которые провоцируют напряженность, сообщают в канцелярии Борреля.

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Ранее также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к "немедленной и полной деэскалации" и "возвращение к переговорам" между Азербайджаном и Арменией.

После вспышки насилия, которая началась 12 июля и продолжался несколько дней между соседними странами Южного Кавказа, погибли не менее 12 азербайджанских и 4 армянских военных. Каждая из сторон обвинила другую в начале боевых действий.

Последняя крупная вооруженная стычка между армиями Азербайджана и Армении произошла в апреле 2016 года в Нагорном Карабахе. Десятки военнослужащих с обеих сторон погибли или были ранены. Армения и Азербайджен находятся в состоянии войны с 1992 года.

В течение последних 30 лет отношения между Арменией и Азербайджаном остаются напряженными из-за региона Нагорный Карабах, который фактически расположен на территории Азербайджана, но контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. Регион откололся от Азербайджана в 1991 году, на его территории проживают преимущественно армяне. На границе двух стран происходят вооруженные конфликты.

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