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На фоні загострення з Вірменією у Карабасі - понад 23 тисячі осіб пішли у добровольці ЗС Азербайджану

Київ • УНН

 • 20147 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Понад 23 тисяч добровольців виявили бажання вступити до лав Національної армії Азербайджану на фоні загострення конфлікту з Вірменією. Про це заявила Державна служба країни по мобілізації і призову, зазначає УНН.

“На сьогоднішній день більше 23 500 громадян звернулися в Державну службу мобілізації і призову на військову службу в електронному вигляді, а також у місцеві відділення, департаментів та підрозділів, висловили свої побажання і були належним чином зареєстровані”, — наголошується в повідомленні.

Держслужба подякувала громадянам за високий патріотизм і дотримання санітарних заходів в пунктах призову в період епідемії коронавірусу.

Відзначається, що серед добровольців є багато відомих особистостей. Так, наприклад, на військову службу записалися народний артист Азербайджану Фаїк Агаєв, актор Ільгар Мусаєв, поет Шахріяр Дель Герані, репер Qurd (Фарід Еміне), модель Саміра Алієва, володарка титулу II Vice Mrs. Top of the World 2015 Теграні Бахруз і інші.

Раніше президент країни Ільхам Алієв звернувся до нації із закликом встати на захист батьківщини.

Раніше стало відомо, що бійці зі збройних угруповань сирійської опозиції можуть бути спрямовані в найближчі дні турецькими військовими на підтримку армії Азербайджану.

Відео Міністерства оборони Азербайджану:

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