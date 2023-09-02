В ЕС готовы нарастить подготовку украинских военных, если найдут финансирование

Урсула фон дер Ляйен встретилась с послами государств-членов. По словам дипломатов ЕС, она оценила миссию, которая уже подготовила около 25 тысяч украинских военных как успех для Польши.

По информации Польского радио, ЕС готов до конца года увеличить количество подготовленных военных с 30 до 40 тысяч, но есть проблемы с финансированием миссии.

Кроме того, как сообщает радио, посол Польши в ЕС в ЕС Анджей Садось призвал увеличить Европейский фонд мира, из которого, в частности, поступают деньги на финансирование учебной миссии, еще на 20 миллиардов евро, чтобы обеспечить стабильность финансирования на последующие годы. Также он призвал ввести новые санкции в отношении России и Беларуси. Он обратил внимание на угрозу гибридной деятельности со стороны режимов в Москве и Минске, на усиленное миграционное давление Беларуси на польскую границу за последние месяцы.

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