У ЄС готові наростити підготовку українських військових, якщо знайдуть фінансування

Урсула фон дер Ляєн зустрілася з послами держав-членів. За словами дипломатів ЄС, вона оцінила місію, яка вже підготувала близько 25 тисяч українських військових як успіх для Польщі.

За інформацією Польського радіо, ЄС готовий до кінця року збільшити кількість підготовлених військових з 30 до 40 тисяч, але є проблеми з фінансуванням місії.

Крім того, як повідомляє радіо, посол Польщі в ЄС в ЄС Анджей Садось закликав збільшити Європейський фонд миру, з якого, зокрема, надходять гроші на фінансування навчальної місії, ще на 20 мільярдів євро, щоб забезпечити стабільність фінансування на наступні роки. Також він закликав запровадити нові санкції щодо Росії та Білорусі. Він звернув увагу на загрозу гібридної діяльності з боку режимів у Москві та Мінську, на посилений міграційний тиск Білорусі на польський кордон за останні місяці.

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