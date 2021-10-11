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В японском парке развлечений обрушилось здание, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. В результате обрушения пола в развлекательном парке на западе Японии пострадали шесть человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kyodo.

Детали

В развлекательном парке в японской префектуре Хиого обвалился пол на одном из этажей пятиэтажного дома с лабиринтом. Как отмечают, посетители с третьего этажа упали на второй.

В результате обрушения 24-летний мужчина и 27-летняя женщина из префектуры Осака получили перелом таза. Еще четверо, в том числе семилетняя девочка, получили легкие травмы. По данным местной полиции, годовалая дочка серьезно пострадавшего мужчины также упала, но не травмировалась.

Сообщают, что часть третьего этажа аттракциона обвалилась из-за смещения балки, которая поддерживала деревянный пол.

В воскресенье до инцидента парк посетило около 2 тыс. человек.

Добавим

Лабиринт в развлекательном парке открыли в апреле 2013 года. По словам представителей парка, проверку безопасности проводят ежедневно.

“Мы сделаем все возможное, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим, а также найти причину аварии и принять меры для предотвращения ее повторения”, — сказали в парке.

Напомним

8 октября в грузинском городе Батуми обвалился жилой дом. Погибли по меньшей мере девять человек.

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