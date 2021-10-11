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В японському парку розваг обвалилася будівля, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Унаслідок обвалення підлоги в розважальному парку на заході Японії постраждало шестеро людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Kyodo.

Деталі

У розважальному парку в японській префектурі Хіого обвалилася підлога на одному з поверхів п’ятиповерхового будинку з лабіринтом. Як зазначають, відвідувачі з третього поверху впали на другий.

Унаслідок обвалення 24-річний чоловік та 27-річна жінка з префектури Осака дістали перелом тазу. Ще четверо, зокрема семирічна дівчинка, дістали легкі травми. За даними місцевої поліції, однорічна донька серйозно постраждалого чоловіка також впала, але не травмувалася.

Повідомляють, що частина третього поверху атракціону обвалилася через зсув балки, яка підтримувала дерев’яну підлогу.

У неділю до інциденту парк відвідало приблизно 2 тис. людей.

Додамо

Лабіринт у розважальному парку відкрили у квітні 2013 року. За словами представників парку, перевірку безпеки проводять щодня.

“Ми зробимо все можливе, щоб надати необхідну допомогу постраждалим, а також знайти причину аварії та вжити заходів для запобігання її повторенню”, — сказали в парку.

Нагадаємо

8 жовтня у грузинському місті Батумі обвалився житловий будинок. Загинуло щонайменше дев’ятеро осіб.

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