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Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
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В тюрьмах Беларуси умышленно распространяют COVID-19 — Тихановская

Киев • УНН

 • 13577 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В тюрьмах Беларуси умышленно распространяется коронавирусная инфекция, заключенные выходят из тюрем больными. Об этом в ходе своего визита в Берлин рассказала представителям Бундестага белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, передает УНН.

В тюрьмах Беларуси умышленно распространяют COVID-19 — Тихановская

По ее словам, при задержании людей силовики помечают их краской, избивают и пытают. Тихановская подчеркнула, что важно не допустить безнаказанности за все эти преступления, и Германия может помочь расследованиям, справедливому суду.

“Не стоит медлить. Наши люди продолжают мирно протестовать на улицах своих городов, но теперь становится холодно, а репрессии не прекращаются. При этом я точно знаю, что протест не остановить, ведь люди неизменно стоят на своих требованиях, которые режим не выполняет. Мы требуем новых выборов через инклюзивный диалог”, — заявила Тихановская.

Отмечается, что основной темой встречи с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, председателем Комитета по иностранным делам Бундестага Норбертом Рёттгеном и вице-президентом Бундестага Клаудией Рот стала поддержке репрессированных, раненных и тех, кто пытается получить необходимое лечение, а также семьям политических заключенных в беларуси.

В пресс-службе Тихановской заверили, что немецкие политики высказали полную поддержку беларусам от немецкого народа и пообещали, как можно быстрее осуществить программы поддержки журналистов и медиа, активистов, правозащитников, инициировать процедуру выдачи гуманитарных виз Германии для беларусов, пострадавших от насилия.

Как сообщал УНН, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 13 декабря начала рабочие визиты в Германию и Бельгию. До 16 декабря она посетит с рабочим визитом Берлин и Брюссель с целью провести с лидерами ЕС переговоры относительно политического кризиса в Беларуси. В воскресенье в Берлине прошел митинг диаспоры белорусов в поддержку протестов в стране.

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