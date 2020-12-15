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У в’язницях Білорусі навмисне поширюють COVID-19 — Тіхановська

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. У в'язницях Білорусі навмисне поширюється коронавірусна інфекція, заарештовані виходять з в'язниць хворими. Про це в ході свого візиту до Берліна розповіла представникам Бундестагу білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська, передає УНН.

У в’язницях Білорусі навмисне поширюють COVID-19 — Тіхановська

За її словами, під час затримання людей силовики позначають їх фарбою, б’ють і катують. Тіхановська підкреслила, що важливо не допустити безкарності за всі ці злочини, і Німеччина може допомогти розслідуванню та справедливому суду.

“Не варто зволікати. Наші люди продовжують мирно протестувати на вулицях своїх міст, але тепер стає холодно, а репресії не припиняються. При цьому я точно знаю, що протест не зупинити, адже люди незмінно стоять на своїх вимогах, які режим не виконує. Ми вимагаємо нових виборів через інклюзивний діалог”, — заявила Тіхановська.

Відзначається, що основною темою зустрічі з президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле, головою Комітету у закордонних справах Бундестагу Норбертом Реттгеном і віце-президентом Бундестагу Клаудією Рот стала підтримка репресованих, поранених і тих, хто намагається отримати необхідне лікування, а також сім’ям політичних в’язнів в Білорусі.

У прес-службі Тіхановської запевнили, що німецькі політики висловили повну підтримку білорусам від німецького народу і пообіцяли, як можна швидше здійснити програми підтримки журналістів і медіа, активістів, правозахисників, ініціювати процедуру видачі гуманітарних віз Німеччини для білорусів, які постраждали від насильства.

Як повідомляв УНН, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська 13 грудня почала робочі візити до Німеччини та Бельгії. До 16 грудня вона здійснить робочий візит до Берліна і Брюссель з метою провести з лідерами ЄС переговори щодо політичної кризи в Білорусі. У неділю в Берліні пройшов мітинг діаспори білорусів на підтримку протестів в країні.

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