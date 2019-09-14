В ВР пригласят Пристайко для обсуждения внешнеполитической стратегии Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Комитеты ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом проведут совместное заседание 18 сентября. Об этом заявил лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук журналистам в субботу, передает УНН.
"Моя инициатива, которую я озвучил с трибуны Верховной Рады, к счастью, была услышана, и 18 сентября соберется расширенное заседание двух комитетов - комитета по международным делам и комитета европейской интеграции", - сказал Вакарчук.
По его словам, на это заседание будет приглашен министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель руководителя Офиса президента по вопросам внешней политики Игорь Жовква.
"Мы в таком расширенном составе обсудим нашу будущую внешнеполитическую стратегию, и, надеюсь, сформируем совместную правительственную, президентскую и парламентскую позицию", - рассказал Вакарчук.
Напомним, ранее Президент Зеленский прокомментировал работу с Пристайко.