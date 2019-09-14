У ВР запросять Пристайка для обговорення зовнішньополітичної стратегії України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Комітети ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та з питань інтеграції України з Євросоюзом проведуть спільне засідання 18 вересня. Про це заявив лідер політичної партії “Голос” Святослав Вакарчук журналістам у суботу, передає УНН.
"Моя ініціатива, яку я озвучив з трибуни Верховної Ради, на щастя, була почута, і 18 вересня збереться розширене засідання двох комітетів – комітету з міжнародних справ та комітету європейської інтеграції", - сказав Вакарчук.
За його словами, на це засідання буде запрошений міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та заступник керівника Офісу президента з питань зовнішньої політики Ігор Жовква.
"Ми в такому розширеному складі обговоримо нашу майбутню зовнішньополітичну стратегію, і, сподіваюся, сформуємо спільну урядову, президентську та парламентську позицію", - розповів Вакарчук.
Нагадаємо, раніше Президент Зеленський прокоментував роботу з Пристайком.