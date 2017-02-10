В ВОЗ рассказали, как снизить риск заболевания раком
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Украина занимает второе место по темпам распространения онкологических заболеваний в Европе, передает УНН со ссылкой на ВОЗ.
В то же время, по расчетам специалистов, до 2020 года количество впервые заболевших раком в Украине превысит 200 тысяч.
Чаще всего рак диагностируется у людей среднего возраста, однако клеточные изменения, которые приводят к заболеванию, начинаются намного раньше, поэтому защита важна и необходима в любом возрасте.
Чтобы избежать ракового заболевания дыхательных путей и органов пищеварения, специалисты ВОЗ советуют не курить и избегать табачного дыма на работе и дома.
"Для того, чтобы почки, печень и кишечник были всегда здоровы, не стоит злоупотреблять алкоголем, вместо этого, необходимо следить за своим весом и постоянно питаться здоровой пищей", - отмечают ученые.
В то же время, для здоровья репродуктивной системы врачи советуют регулярно заниматься спортом.
"A чтобы уберечь организм от канцерогенных веществ, необходимо проветривать помещение и не находиться долго на солнце, особенно детям", - сообщают в организации.
Напомним, по данным американских ученых, за прошедшие десять лет уровень заболеваемости раком вырос более чем на треть.
Как сообщал УНН, по данным ВОЗ, смертность от рака до 2030 года может вырасти на 45%.
При этом, по словам специалистов, для эффективной борьбы с онкозаболеваниями в Украине необходимо создать единое медицинское пространство профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний.
Также напомним, сегодня истекает срок действия бесплатных консультаций маммолога в "Клинике Спиженко".