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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Сьогодні спливає термін дії безкоштовних консультацій мамолога у “Клініці Спіженко”

Київ • УНН

 • 7921 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. До Всесвітнього дня боротьби з раком низка лікарень проводила спеціальні заходи з метою привернути увагу пацієнтів до власного здоров’я, передає УНН.

Сьогодні спливає термін дії безкоштовних консультацій мамолога у “Клініці Спіженко”

Так, 6 лютого медичний центр “Клініка Спіженко” анонсував проведення програми безкоштовних прийомів мамолога у період із 6 по 10 лютого 2017 року.

Сьогодні спливає термін дії цієї програми з безкоштовних консультацій мамолога.

Охочим скористатися можливістю отримати таку консультацію мамолога у МЦ “Клініка Спіженко” варто звернутися до лікарні сьогодні із 9:30 до 17:30.

Щоб записатися на безкоштовний прийом, потрібно звернутися до контакт-центру МЦ за номерами телефонів: +380 (44) 538 03 00; +380 (67) 236 21 45; +380 (66) 386 56 19

Додамо, що також на сайті “Клініки Спіженко” доступна послуга безкоштовної онлайн-консультації нейрохірурга та онколога.

Для отримання онлайн-консультації слід перейти за посиланням.

Нагадаємо, щодня в Україні 470 осіб дізнаються, що хворі на рак, а 250 — вмирають від цієї хвороби.

Навіть серед здорових людей ризик захворювання онкологією дуже високий: для чоловіків він становить 26%, для жінок — 17%.

Тобто протягом життя кожен четвертий чоловік і кожна шоста жінка можуть захворіти і виявити у себе злоякісну пухлину.

Невтішною є і столична статистика. За підсумками 2015 року, можна констатувати: кияни стали частіше хворіти на рак.

У 2015 році в столиці кількість зареєстрованих випадків “злоякісних новоутворень” становила 10 тис. 763 особи, що на 12,6% або на 1 тис. 209 осіб більше, ніж у 2010 році і на 4,5% більше, ніж у 2012 році

Також нагадаємо, за словами лікаря А.Шкіряка, на жаль, в українців страх отримати невтішний діагноз переважає над здоровим ґлуздом.

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