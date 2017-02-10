Сьогодні спливає термін дії безкоштовних консультацій мамолога у “Клініці Спіженко”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. До Всесвітнього дня боротьби з раком низка лікарень проводила спеціальні заходи з метою привернути увагу пацієнтів до власного здоров’я, передає УНН.
Так, 6 лютого медичний центр “Клініка Спіженко” анонсував проведення програми безкоштовних прийомів мамолога у період із 6 по 10 лютого 2017 року.
Сьогодні спливає термін дії цієї програми з безкоштовних консультацій мамолога.
Охочим скористатися можливістю отримати таку консультацію мамолога у МЦ “Клініка Спіженко” варто звернутися до лікарні сьогодні із 9:30 до 17:30.
Щоб записатися на безкоштовний прийом, потрібно звернутися до контакт-центру МЦ за номерами телефонів: +380 (44) 538 03 00; +380 (67) 236 21 45; +380 (66) 386 56 19
Додамо, що також на сайті “Клініки Спіженко” доступна послуга безкоштовної онлайн-консультації нейрохірурга та онколога.
Для отримання онлайн-консультації слід перейти за посиланням.
Нагадаємо, щодня в Україні 470 осіб дізнаються, що хворі на рак, а 250 — вмирають від цієї хвороби.
Навіть серед здорових людей ризик захворювання онкологією дуже високий: для чоловіків він становить 26%, для жінок — 17%.
Тобто протягом життя кожен четвертий чоловік і кожна шоста жінка можуть захворіти і виявити у себе злоякісну пухлину.
Невтішною є і столична статистика. За підсумками 2015 року, можна констатувати: кияни стали частіше хворіти на рак.
У 2015 році в столиці кількість зареєстрованих випадків “злоякісних новоутворень” становила 10 тис. 763 особи, що на 12,6% або на 1 тис. 209 осіб більше, ніж у 2010 році і на 4,5% більше, ніж у 2012 році
Також нагадаємо, за словами лікаря А.Шкіряка, на жаль, в українців страх отримати невтішний діагноз переважає над здоровим ґлуздом.