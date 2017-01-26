В українців страх отримати невтішний діагноз переважає над здоровим ґлуздом — лікар

“Коли мова заходить про важливість профілактики та ранньої діагностики, я завжди як приклад приводжу наступну алегорію: уявіть собі, що я вам віддав ключі від свого автомобіля і сказав: „Сідайте за кермо, їдьте 200 км на годину до Ужгорода. Не озирайтесь, їдьте тільки вперед із вказаною швидкістю!?“ Звісна річ, що ніхто б не сів за кермо. Усі свідомі водії одразу ж перевірили б, чи є в автомобілі достатня кількість пального? Чи замінене масло? Чи ходова частина працює? І лише після цього сідали б за кермо...

Сьогодні українці їдуть на такій швидкості зі своїм здоров’ям, зовсім не знаючи, а у якому ж стані знаходиться їх здоров’я. ХХІ століття за вікном. Ми маємо певні фізичні навантаження, моральні, психічні, емоційні. І найголовніше — ми не розуміємо, чи може наш організм, наша база, наше „авто“ витримати ці навантаження. І тут постає основна проблема, яка полягає у тому, що 99% громадян України, допоки їх не турбує власне здоров’я — до лікаря не звертаються. Поширене твердження: „Навіщо мені іти в онкологічну клініку? Та не дай Бог ще щось знайдуть!“. Зрозумійте, оце радянське „ще щось знайдуть“, оцей страх — не мають нічого спільного зі здоровим ґлуздом. Адже онкологічний скринінг здатен виявити проблему на ранніх етапах, здатен виявити передракові стани, передракові захворювання, які лікуються абсолютно просто. Більш того — банально, швидко, ефективно і дешево”, — наголосив він.

За словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основним інструментом у боротьбі з раком є своєчасна діагностика і профілактика.

При цьому лікарі стверджують, що у випадку, якщо пацієнт звертається до лікаря на ранніх стадіях раку, то відсоток того, що він видужає повністю і повернеться до повноцінного життя, на сьогодні надзвичайно високий.

Нагадаємо, що в столиці можна отримати безкоштовну первинну консультацію онколога.