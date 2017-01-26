В українців страх отримати невтішний діагноз переважає над здоровим ґлуздом — лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Сьогодні українці приділяють дуже мало уваги своєму здоров’ю. З радянських часів у свідомості сформувалось хибне уявлення щодо візиту до лікаря в цілях профілактики. Страх отримати невтішний діагноз переважає над здоровим ґлуздом, адже саме раннє виявлення та вчасно розпочате лікування сприяє швидкому та успішному виліковуванню. Про це повідомив головний лікар медичного центру “Клініка Спіженко”, нейрохірург Антон Шкіряк в ефірі однієї із українських радіостанцій, передає УНН.
“Коли мова заходить про важливість профілактики та ранньої діагностики, я завжди як приклад приводжу наступну алегорію: уявіть собі, що я вам віддав ключі від свого автомобіля і сказав: „Сідайте за кермо, їдьте 200 км на годину до Ужгорода. Не озирайтесь, їдьте тільки вперед із вказаною швидкістю!?“ Звісна річ, що ніхто б не сів за кермо. Усі свідомі водії одразу ж перевірили б, чи є в автомобілі достатня кількість пального? Чи замінене масло? Чи ходова частина працює? І лише після цього сідали б за кермо...
Сьогодні українці їдуть на такій швидкості зі своїм здоров’ям, зовсім не знаючи, а у якому ж стані знаходиться їх здоров’я. ХХІ століття за вікном. Ми маємо певні фізичні навантаження, моральні, психічні, емоційні. І найголовніше — ми не розуміємо, чи може наш організм, наша база, наше „авто“ витримати ці навантаження. І тут постає основна проблема, яка полягає у тому, що 99% громадян України, допоки їх не турбує власне здоров’я — до лікаря не звертаються. Поширене твердження: „Навіщо мені іти в онкологічну клініку? Та не дай Бог ще щось знайдуть!“. Зрозумійте, оце радянське „ще щось знайдуть“, оцей страх — не мають нічого спільного зі здоровим ґлуздом. Адже онкологічний скринінг здатен виявити проблему на ранніх етапах, здатен виявити передракові стани, передракові захворювання, які лікуються абсолютно просто. Більш того — банально, швидко, ефективно і дешево”, — наголосив він.
За словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основним інструментом у боротьбі з раком є своєчасна діагностика і профілактика.
При цьому лікарі стверджують, що у випадку, якщо пацієнт звертається до лікаря на ранніх стадіях раку, то відсоток того, що він видужає повністю і повернеться до повноцінного життя, на сьогодні надзвичайно високий.
Нагадаємо, що в столиці можна отримати безкоштовну первинну консультацію онколога.