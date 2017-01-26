В українців страх отримати невтішний діагноз переважає над здоровим ґлуздом — лікар

ukru
20:29 • 31148 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

18:00 • 89573 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 122116 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 128529 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 224011 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 167273 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 187542 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172698 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164874 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 350049 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
77 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У столиці біля Голосіївського ТЦК сталася бійка за участі військового: у мережі шириться відео

У столиці біля Голосіївського ТЦК сталася бійка за участі військового: у мережі шириться відео

28 березня, 14:07 • 42341 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 82289 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 69788 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 50613 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

18:38 • 61424 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 224010 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 350049 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 367995 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 284517 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 357805 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 50613 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 69788 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 82289 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167808 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170388 перегляди
Актуальне
В українців страх отримати невтішний діагноз переважає над здоровим ґлуздом — лікар

В українців страх отримати невтішний діагноз переважає над здоровим ґлуздом — лікар

Київ • УНН

 • 15687 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Сьогодні українці приділяють дуже мало уваги своєму здоров’ю. З радянських часів у свідомості сформувалось хибне уявлення щодо візиту до лікаря в цілях профілактики. Страх отримати невтішний діагноз переважає над здоровим ґлуздом, адже саме раннє виявлення та вчасно розпочате лікування сприяє швидкому та успішному виліковуванню. Про це повідомив головний лікар медичного центру “Клініка Спіженко”, нейрохірург Антон Шкіряк в ефірі однієї із українських радіостанцій, передає УНН.

“Коли мова заходить про важливість профілактики та ранньої діагностики, я завжди як приклад приводжу наступну алегорію: уявіть собі, що я вам віддав ключі від свого автомобіля і сказав: „Сідайте за кермо, їдьте 200 км на годину до Ужгорода. Не озирайтесь, їдьте тільки вперед із вказаною швидкістю!?“ Звісна річ, що ніхто б не сів за кермо. Усі свідомі водії одразу ж перевірили б, чи є в автомобілі достатня кількість пального? Чи замінене масло? Чи ходова частина працює? І лише після цього сідали б за кермо...

Сьогодні українці їдуть на такій швидкості зі своїм здоров’ям, зовсім не знаючи, а у якому ж стані знаходиться їх здоров’я. ХХІ століття за вікном. Ми маємо певні фізичні навантаження, моральні, психічні, емоційні. І найголовніше — ми не розуміємо, чи може наш організм, наша база, наше „авто“ витримати ці навантаження. І тут постає основна проблема, яка полягає у тому, що 99% громадян України, допоки їх не турбує власне здоров’я — до лікаря не звертаються. Поширене твердження: „Навіщо мені іти в онкологічну клініку? Та не дай Бог ще щось знайдуть!“. Зрозумійте, оце радянське „ще щось знайдуть“, оцей страх — не мають нічого спільного зі здоровим ґлуздом. Адже онкологічний скринінг здатен виявити проблему на ранніх етапах, здатен виявити передракові стани, передракові захворювання, які лікуються абсолютно просто. Більш того — банально, швидко, ефективно і дешево”, — наголосив він.

За словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основним інструментом у боротьбі з раком є своєчасна діагностика і профілактика.

При цьому лікарі стверджують, що у випадку, якщо пацієнт звертається до лікаря на ранніх стадіях раку, то відсоток того, що він видужає повністю і повернеться до повноцінного життя, на сьогодні надзвичайно високий.

Нагадаємо, що в столиці можна отримати безкоштовну первинну консультацію онколога.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,463.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,901.51