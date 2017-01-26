У украинцев страх получить неутешительный диагноз преобладает над здравым смыслом - врач

"Когда речь заходит о важности профилактики и ранней диагностики, я всегда в пример привожу следующую аллегорию: представьте себе, что я вам отдал ключи от своего автомобиля и сказал:" Садитесь за руль, езжайте 200 км в час до Ужгорода. Не оглядывайтесь, езжайте только вперед с указанием скоростью !? "Понятно, что никто бы не сел за руль. Все сознательные водители сразу же проверили бы, есть ли в автомобиле достаточное количество горючего? Или заменено масло? Или ходовая часть работает? И только после этого садились бы за руль ...

Сегодня украинцы едут на такой скорости со своим здоровьем, совсем не зная, а в каком состоянии находится их здоровья. XXI век за окном. Мы имеем определенные физические нагрузки, моральные, психические, эмоциональные. И самое главное - мы не понимаем, может наш организм, наша база, наше "авто" выдержать эти нагрузки. И тут возникает основная проблема, которая заключается в том, что 99% граждан Украины, пока их не беспокоит собственное здоровье - к врачу не обращаются. Распространенное утверждение: "Зачем мне идти в онкологическую клинику? Но не дай Бог еще что-то найдут! ». Поймите, это советское "еще что-то найдут", этот страх - не имеют ничего общего со здравым смыслом. Ведь онкологический скрининг способен выявить проблему на ранних этапах, способен выявить предраковые состояния, предраковые заболевания, которые лечатся абсолютно просто. Более того - банально, быстро, эффективно и дешево ", - подчеркнул он.

По словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основным инструментом в борьбе с раком является своевременная диагностика и профилактика .

При этом врачи утверждают, что в случае, если пациент обращается к врачу на ранних стадиях рака , то процент того, что он выздоровеет полностью и вернется к полноценной жизни, сегодня чрезвычайно высок.

Напомним, что в столице можно получить бесплатную первичную консультацию онколога.