Сегодня истекает срок действия бесплатных консультаций маммолога в "Клинике Спиженко"

Так, 6 февраля медицинский центр "Клиника Спиженко" анонсировал проведение программы бесплатных приемов маммолога в период с 6 по 10 февраля 2017 года.

Сегодня истекает срок действия этой программы с бесплатных консультаций маммолога.

Желающим воспользоваться возможностью получить такую ​​консультацию маммолога в МЦ "Клиника Спиженко" следует обратиться в больницу сегодня с 9:30 до 17:30.

Чтобы записаться на бесплатный прием, нужно обратиться в контакт-центр МЦ по телефонам: +380 (44) 538 03 00; +380 (67) 236 21 45; +380 (66) 386 56 19

Добавим, что также на сайте "Клиники Спиженко" доступна услуга бесплатной онлайн-консультации нейрохирурга и онколога.

Для получения онлайн-консультации следует перейти по ссылке.

Напомним, ежедневно в Украине 470 человек узнают, что больны раком, а 250 - умирают от этой болезни.

Даже среди здоровых людей риск заболевания онкологией очень высок: для мужчин он составляет 26%, для женщин - 17%.

То есть в течение жизни каждый четвертый мужчина и каждая шестая женщина могут заболеть и обнаружить у себя злокачественную опухоль.

Неутешительной является и столичная статистика. По итогам 2015 года, можно констатировать: киевляне стали чаще болеть раком.

В 2015 году в столице количество зарегистрированных случаев "злокачественных новообразований" составило 10 тыс. 763 человека, что на 12,6% или на 1 тыс. 209 человек больше, чем в 2010 году и на 4,5% больше, чем в 2012 году

Также напомним, по словам врача А.Шкиряка, к сожалению, у украинцев страх получить неутешительный диагноз преобладает над здравым смыслом.