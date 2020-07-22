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У владельца танкера Delfi есть время на "вторую попытку", чтобы до конца недели убрать судно - Криклий

У владельца танкера Delfi есть время на "вторую попытку", чтобы до конца недели убрать судно - Криклий

Киев  •  УНН

 • 14854 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию взять под личный контроль ситуацию с танкером Delfi, затонувшего возле Одессы. Владислав Криклий отметил, что у судовладельца есть время до конца недели, чтобы осуществить вторую попытку и убрать судно, передает корреспондент УНН.

"Я хочу дать поручение министру инфраструктуры. Владислав Артурович, там по Одессе история с затонувшим судном Delfi, она затянута. Там продолжаются какие-то то ли манипуляции, или несостоятельность с решением этой проблемы со стороны судовладельца и местных органов власти. Я прошу вас взять под личный контроль", - сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что на сегодня проблема откладывается и судовладелец просит продления срока ликвидации судна.

"На этой неделе были попытки поднять судно и там тросы надорвались... Соответственно, провели расчеты - не все учли. До конца этой недели у них есть вторая попытка, после чего с судовладельцем говорили, что они будут отказываться от прав на судно и тогда все операции уже будет координировать полностью, не только принимать в этом участие, а это уже будет ответственность Администрации морских портов", - сказал Владислав Криклий.

Денис Шмыгаль добавил, что он поручает отработать ситуацию с Администрацией морских портов и Одесской ОГА, чтобы можно было разблокировать нормальный режим судоходства и ликвидировать экологическую угрозу.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся.

Первые две попытки поднять танкер не удались.

Также напомним, до 20 июля убрать танкер Delfi был обязан исключительно судовладелец.

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