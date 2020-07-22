У власника танкера Delfi є час на "другу спробу", щоб до кінця тижня прибрати судно - Криклій

ukru
Ексклюзив
08:24 • 33950 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 82479 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 100155 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 163635 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 135889 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 145685 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147205 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129125 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183151 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126244 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 102813 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 141372 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 122063 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 108390 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 108603 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 33972 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 82518 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 100162 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 82318 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 130189 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 103953 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 104611 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122378 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 138965 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137042 перегляди
Актуальне
У власника танкера Delfi є час на "другу спробу", щоб до кінця тижня прибрати судно - Криклій

У власника танкера Delfi є час на "другу спробу", щоб до кінця тижня прибрати судно - Криклій

Київ • УНН

 • 14859 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклію взяти на особистий контроль ситуацію з танкером Delfi, який затонув біля Одеси. Владислав Криклій зазначив, що у судновласника є час до кінця тижня, щоб здійснити другу спробу і прибрати судно, передає кореспондент УНН.

"Я хочу дати доручення міністру інфраструктури. Владиславе Артуровичу, там по Одесі історія з затонулим судном Delfi, вона затягнута. Там продовжуються якісь чи то маніпуляції, або неспроможність з вирішенням цієї проблеми зі сторони судновласника і місцевих органів влади. Я прошу вас взяти на особистий контроль", - сказав Денис Шмигаль.

Він зазначив, що станом на сьогодні, проблема відтерміновується і судновласник просить продовження терміну ліквідації судна.

"На цьому тижні були спроби підняти судно і там троси надірвались... Відповідно, провели розрахунки - не все врахували. До кінця цього тижня у них є друга спроба, після чого з судновласником говорили, що вони будуть відмовлятися від прав на судно і тоді всі операції вже буде координувати повністю, не тільки брати в цьому участь, а це вже буде відповідальність Адміністрації морських портів", - сказав Владислав Криклій.

Денис Шмигаль додав, що він доручає відпрацювати ситуацію з Адміністрацією морських портів та Одеською ОДА, щоб можна було розблокувати нормальний режим судноплавства та ліквідувати екологічну загрозу.

Нагадаємо, танкер-заправник Delfi у сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада - перекинувся.

Перші дві спроби підняти танкер не вдалися.

Також нагадаємо, до 20 липня прибрати танкер Delfi був зобов’язаний виключно судновласник.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32