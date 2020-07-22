У власника танкера Delfi є час на "другу спробу", щоб до кінця тижня прибрати судно - Криклій

"Я хочу дати доручення міністру інфраструктури. Владиславе Артуровичу, там по Одесі історія з затонулим судном Delfi, вона затягнута. Там продовжуються якісь чи то маніпуляції, або неспроможність з вирішенням цієї проблеми зі сторони судновласника і місцевих органів влади. Я прошу вас взяти на особистий контроль", - сказав Денис Шмигаль.

Він зазначив, що станом на сьогодні, проблема відтерміновується і судновласник просить продовження терміну ліквідації судна.

"На цьому тижні були спроби підняти судно і там троси надірвались... Відповідно, провели розрахунки - не все врахували. До кінця цього тижня у них є друга спроба, після чого з судновласником говорили, що вони будуть відмовлятися від прав на судно і тоді всі операції вже буде координувати повністю, не тільки брати в цьому участь, а це вже буде відповідальність Адміністрації морських портів", - сказав Владислав Криклій.

Денис Шмигаль додав, що він доручає відпрацювати ситуацію з Адміністрацією морських портів та Одеською ОДА, щоб можна було розблокувати нормальний режим судноплавства та ліквідувати екологічну загрозу.

Нагадаємо, танкер-заправник Delfi у сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада - перекинувся.

Перші дві спроби підняти танкер не вдалися.

Також нагадаємо, до 20 липня прибрати танкер Delfi був зобов’язаний виключно судновласник.