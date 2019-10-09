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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В сентябре Госстат зафиксировал ускорение инфляции

Киев • УНН

 • 11932 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года составила 0,7%, по состоянию на август показатель инфляции составил 0,3%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.

В сентябре Госстат зафиксировал ускорение инфляции

По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года составила 0,7%, с начала года - 3,4%. Базовая инфляция в сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года составила 1,2%, с начала года - 3,3%.

Показатель потребительской инфляции в сентябре 2019 года в сентябре 2018 года составил 7,5%.

Напомним, уровень инфляции на конец 2019 году в Украине может достичь 6,3%. Такой прогноз озвучил глава НБУ Яков Смолий.

Украинские Национальные Новости

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