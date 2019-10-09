У вересні Держстат зафіксував прискорення інфляції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Інфляція на споживчому ринку у вересні 2019 р. порівняно із серпнем 2019 р. становила 0,7%, станом на серпень показник інфляції склав 0,3%. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.
За даними Держстату, інфляція на споживчому ринку у вересні 2019 р. порівняно із серпнем 2019 р. становила 0,7%, з початку року – 3,4%. Базова інфляція у вересні 2019 р. порівняно із серпнем 2019 р. становила 1,2%, з початку року – 3,3%.
Показник споживчої інфляції у вересні 2019 року до вересні 2018 року склав 7,5%.
Нагадаємо, рівень інфляції на кінець 2019 року в Україні може сягнути 6,3%. Такий прогноз озвучив голова НБУ Яків Смолій.