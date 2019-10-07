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В Турции объяснили, почему опять планируют ввести войска в Сирию

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 октября. УНН. Зона безопасности на севере Сирии, которая может быть создана в ближайшее время Турцией, предназначена для уничтожения террористов и безопасного возвращения беженцев на родину. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает УНН.

В Турции объяснили, почему опять планируют ввести войска в Сирию

“У зоны безопасности есть две цели: обеспечить безопасность нашей границы, уничтожив всех террористов, а также обеспечить безопасное возвращение беженцев. Турция сильна и решительно настроена”, — написал представитель Эрдогана на своей странице в Twitter.

При этом Калын подчеркнул, что планы Анкары по созданию буферной зоны не противоречат территориальной целостности Сирии.

5 октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил во время телевизионного выступления о готовящейся операции на северо-востоке Сирии. Он не исключил вероятность того, что военные действия с применением авиации против курдских формирований, которые в Анкаре считают террористическими, могут начаться в ближайшие дни.

Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak.
Türkiye güçlüdür ve kararlıdır.

— Ibrahim Kalin (@ ikalin1) October 7, 2019

1 октября Эрдоган сообщил, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. Ранее общеарабская газета “Аш-Шарк аль-Аусат” проинформировала, что Вашингтон и Анкара достигли договоренности о создании зоны безопасности на участке сирийско-турецкой границы между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд. Предполагалось, что эта пограничная территория будет совместно патрулироваться американскими и турецкими военнослужащими. По замыслу Анкары, в буферную зону смогут вернуться из Турции сотни тысяч сирийских беженцев.

Напоминаем, что Турция стягивает войска и технику к границе с Сирией.

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