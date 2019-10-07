У Туреччині пояснили, чому знову планують ввести війська у Сирію
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Зона безпеки на півночі Сирії, яка може бути створена найближчим часом Туреччиною, призначена для знищення терористів і безпечного повернення біженців на батьківщину. Про це повідомив в понеділок офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин, передає УНН.
“У зони безпеки є дві мети: забезпечити безпеку нашого кордону, знищивши всіх терористів, а також забезпечити безпечне повернення біженців. Туреччина сильна і рішуче налаштована”, — написав представник Ердогана на своїй сторінці в Twitter.
При цьому Калин підкреслив, що плани Анкари щодо створення буферної зони не суперечать територіальній цілісності Сирії.
5 жовтня президент Туреччини Тайіп Ердоган оголосив під час телевізійного виступу про підготовку операції на північному сході Сирії. Він не виключив ймовірність того, що військові дії із застосуванням авіації проти курдських формувань, які в Анкарі вважають терористичними, можуть початися в найближчі дні.
Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak.
Türkiye güçlüdür ve kararlıdır.
1 жовтня Ердоган повідомив, що Туреччина має намір діяти самостійно в питанні створення зони безпеки на схід від річки Євфрат в Сирії, оскільки їй не вдалося досягти бажаного результату на переговорах з американською стороною. Раніше загальноарабська газета “Аш-Шарк аль-Аусат” поінформувала, що Вашингтон і Анкара досягли домовленості про створення зони безпеки на ділянці сирійсько-турецького кордону між містами Рас-ель-Айн і Телль-Аб’яд. Передбачалося, що ця прикордонна територія буде спільно патрулюватися американськими і турецькими військовослужбовцями. За задумом Анкари, в буферну зону зможуть повернутися з Туреччини сотні тисяч сирійських біженців.
Нагадуємо, що Туреччина стягує війська і техніку до кордону з Сирією.