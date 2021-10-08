В Тунисе столкнулись два поезда: 30 человек пострадали - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В столице Туниса в четверг, 7 октября, столкнулись 2 поезда, есть десятки пострадавших. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По меньшей мере 30 человек получили ранения в результате столкновения двух поездов в столице Туниса. По словам Мозаика, раненых перевели в двух больниц для оказания медицинской помощи.
Более детальной информации о причинах аварии нет.
Напомним
В Тунисе трое военнослужащих погибли при аварии вертолета.