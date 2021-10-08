У Тунісі зіткнулися два поїзди: 30 людей постраждали - ЗМІ

Деталі

Щонайменше 30 людей отримали поранення внаслідок зіткнення двох поїздів у столиці Тунісу. За словами Мозаїка, поранених перевели до двох лікарень для надання медичної допомоги.

Більш детальної інформації про причини аварії немає.

Нагадаємо

У Тунісі троє військовослужбовців загинули при аварії вертольота.