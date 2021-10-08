У Тунісі зіткнулися два поїзди: 30 людей постраждали - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У столиці Тунісу в четвер, 7 жовтня, зіткнулися 2 поїзди, є десятки постраждалих. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Щонайменше 30 людей отримали поранення внаслідок зіткнення двох поїздів у столиці Тунісу. За словами Мозаїка, поранених перевели до двох лікарень для надання медичної допомоги.
Більш детальної інформації про причини аварії немає.
Нагадаємо
У Тунісі троє військовослужбовців загинули при аварії вертольота.