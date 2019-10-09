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В центре Николаева мужчина пытался зарезать товарища

Киев • УНН

 • 13144 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Сегодня в 14:00 в полицию позвонили очевидцы конфликта между двумя мужчинами в центре Николаева, в результате которого 33-летний местный житель получил ножевые ранения грудной клетки, шеи и спины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В центре Николаева мужчина пытался зарезать товарища

Известно, что пострадавшему нанес телесные повреждения наглядно знакомый в ходе ссоры во время совместного употребления алкоголя в одном из питейных заведений, расположенном на Центральном рынке в Заводском районе Николаева.

Пострадавший был госпитализирован, а 32-летнего злоумышленника задержали на месте полицейские. Сейчас мужчина доставлен в отделение, с ним работают следователи.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины "Покушение на умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, в Ковеле Волынской области 14-летний подросток зарезал женщину и ранил двух человек.

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