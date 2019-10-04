На Волині 14-річний підліток зарізав жінку та поранив ще двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У Ковелі Волинської області 14-річний підліток зарізав жінку та поранив двох людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Волинській області.
“Учора ввечері 14-річний житель Ковеля за місцем проживання 41-річної місцевої жительки наніс їй смертельне ножове поранення. Жінка померла на місці події. Окрім цього, зловмисник вдарив ножем її 44-річного чоловіка та наніс ножові поранення 16-річній доньці потерпілої”, — сказано у повідомленні.
Зловмисника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство та замах на умисне вбивство двох або більше людей.
Санкція статті, зокрема, передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії та мотиви вчинення умисного вбивства неповнолітнім. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Миколаєві поліція оперативно затримала громадянина Німеччини, який намагався втекти з міста після того, як кілька разів вдарив ножем жінку, з якою мав стосунки.