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Іноземець у Миколаєві намагався зарізати жінку, з якою рік мав стосунки

Київ • УНН

 • 13156 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Миколаєві поліція оперативно затримала громадянина Німеччини, який намагався втекти з міста після того, як кілька разів вдарив ножем жінку, з якою мав стосунки. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає УНН.

Іноземець у Миколаєві намагався зарізати жінку, з якою рік мав стосунки

"Подія сталась 25 вересня близько 22:00. До поліції надійшло повідомлення про те, що у приміщенні магазину у Заводському районі Миколаєва невідомий чоловік спричинив ножові поранення жінці", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поліцію викликали чоловіки, які бачили, як з двору багатоповерхівки з криками по допомогу вибігла постраждала, яку наздоганяв зловмисник. Намагаючись врятуватись від переслідування, жінка забігла до приміщення магазину. Слідом за нею туди зайшов і нападник. Схопивши постраждалу, чоловік спричинив їй декілька ударів ножем у спину, після чого вибіг з приміщення і сів у таксі.

"Свідки надали опис зовнішності та у що був одягнений злочинець. Однією з особливих прикмет, на яку вказали громадяни, було те, що розшукуваний носить темну бороду. Згодом з’ясувалось, що борода була штучною, яку він, готуючись до злочину, придбав та використовував як засіб маскування. У результаті злагоджених дій правоохоронців, впродовж шести хвилин розшукуваний транспортний засіб оперативно встановили та заблокували екіпажі патрульної поліції вже на виїзді з Миколаєва поблизу міського аеропорту. Правоохоронці вилучили куртку затриманого зі слідами крові, бороду та інші речові докази, які фігурант під час руху викидав з вікна автівки", - повідомили у поліції.

Потерпілу у тяжкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Медики діагностували у 30-річної жінки п’ять проникаючих колото-різаних ран у спині.

Також досудовим слідством встановлено, що між 51-річним підозрюваним та постраждалою впродовж року тривали відносини. Напередодні чоловік прибув з Німеччини до Миколаєва для з’ясування стосунків. На зустріч з коханою іноземець замаскувався і взяв із собою ножа.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину. Його дії кваліфікуються як замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України). За вчинене кримінальне правопорушення іноземцю загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Нагадаємо, на Полтавщині зарізали пенсіонерку заради кількох сотень гривень і алкоголю.

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