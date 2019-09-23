На Полтавщині зарізали пенсіонерку заради кількох сотень гривень і алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. На Полтавщині чоловік вбив 73-річну пенсіонерку, після чого забрав кількасот гривень та спиртні напої. Про це повідомили в відділі комунікації ГУНП області, передає УНН.
До поліції звернулася родичка потерпілої із повідомленням про виявлене в будинку тіло жінки, 1946 року народження, із численними різаними ранами.
Слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик, упродовж кількох годин встановила, що вбивство сталося вніч із суботи на неділю. Також були встановлені інші обставини вчинення злочину та особу ймовірного підозрюваного. Ним виявився місцевий чоловік, 1981 року народження, який після вбивства виїхав із селища та переховувався в іншому населеному пункті.
"Невдовзі оперативникам та слідчим вдалося вирахувати та затримати підозрюваного. Як з’ясувалося, після вбивства фігурант забрав у жінки кількасот гривень та наявні в оселі спиртні напої", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Підозрюваному загрожує позбавлення волі від семи до п'ятнадцяти років.
Нагадаємо, у Вінницькій області невідомий вбив пенсіонерку, нанісши їй численні поранення ножем.